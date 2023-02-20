المهندس عبد اللطيف: 22 ألف مبنى كشفت عليها اللجان الإنشائية في محافظة اللاذقية  و12.6 ألف مبنى في حلب

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أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أنه ضمن الخطة الإسعافية لمواجهة تداعيات الزلزال تم عقب وقوعه مباشرة تجهيز كل الآليات الهندسية التابعة للشركات الإنشائية مع طواقمها ووضعها تحت تصرف المحافظين ووصل عدد الآليات إلى 150 للمساهمة بعمليات رفع الأنقاض والإنقاذ.

وأضاف عبد اللطيف خلال مؤتمر صحفي إن: الحكومة خصصت منذ اليوم الأول للزلزال 250 مركز إيواء في المحافظات المتضررة وشاركت الوزارة كباقي الجهات في تأمين وتجهيز هذه المراكز.

وقال عبد اللطيف: “تم تدعيم لجنة السلامة الإنشائية في كل محافظة منكوبة بلجان من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية وخبراء الجامعات وتجاوز عددها في كل من حلب واللاذقية 100 لجنة وفي حماة 65 لجنة.