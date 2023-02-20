برشلونة يعزز صدارته بفوز مهم على قادش

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واصل نادي برشلونة سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب ضيفه قاديش، بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن الجولة 22 من “الليغا”.

وأحرزثنائية أصحاب الأرض “البلوغرانا” كل من لاعب خط الوسط سيرجي روبيرتو، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين (43، و45) على الترتيب، من زمن اللقاء على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”.

وحقق نادي برشلونة بذلك انتصاره السادس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري من جديد بفارق 8 نقاط عن وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد، حامل اللقب.

في المقابل، تراجع نادي قاديش إلى المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد 22 نقطة.