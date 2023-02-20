تطوير التعاون العلمي مع طاجيكستان

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البعث ميديا – فداء شاهين

بحث رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد اسامة الجبان مع سفير جمهورية طاجيكستان في دولة الكويت الدكتور زبيد الله زبيدوف تطوير علاقات التعاون العلمي بين جامعة دمشق مع جامعات طاجيكستان.

وأبدى الجبان استعداد الجامعة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بوجد معهد متخصص في جامعة دمشق لتعليم اللغة العربية، مؤكداً أن الجامعة منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال المدمر ساهمت في إرسال فرق الانقاذ وتقديم الدعم النفسي في المحافظات المتضررة من الزلزال.

وبين زبيدوف ” المسؤول عن توزيع المساعدات في سورية” ضرورة التعاون العلمي مع جامعة دمشق وتنفيذ برامج تبادل للطلبة والاساتذة، وتعليم اللغة العربية في جامعات طاجيكستان والتي تمتلك إحداها 80 ألف مخطوطة من امهات الكتب و مصاحف القرآن الكريم، علماً أنه تم توزيع المساعدات الغذائية والطبية والملابس للمتضررين.

وأوضح زبيدوف لـ”البعث ميديا” أنه بعد مرحلة تطوير العلاقات بين البلدين سيتم افتتاح سفارة طاجيكستان في دمشق.