حصيلة وفيات زلزال تركيا تتجاوز 41 ألف شخص

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من شباط الجاري إلى 41 ألفاً و 20 شخصاً، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد).

ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس هيئة إدارة (أفاد) يونس سيزر قوله: إن “أكثر من 6210 هزات ارتدادية أعقبت الزلزال”، لافتاً إلى أنه تم إجلاء أكثر من 460900 شخص حتى الآن.

ولفت سيزر إلى أنه تتم استضافة 318970 شخصاً، تم إجلاؤهم من المنطقة التي ضربها الزلزال في دور الضيافة والفنادق العامة، كما أقامت فرق الإنقاذ 216166 خيمة، لإيواء المتضررين أرسلتها الوزارات والمؤسسات المعنية والمنظمات الدولية.