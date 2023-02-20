خلال تقبله أوراق اعتماد السفير.. الرئيس الإندونيسي يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع سورية

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أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع سورية، معرباً عن أمله بأن تستعيد عافيتها من آثار الزلزال المدمر.

وقال ويدودو خلال تقبله صباح اليوم أوراق اعتماد سفير سورية الجديد في إندونيسيا عبد المنعم عنان في القصر الرئاسي بالعاصمة جاكرتا: نحن حريصون ومهتمون بالتعاون لتعزيز أفضل العلاقات مع سورية، ونأمل بأن تستعيد عافيتها من آثار الزلزال المدمر في أقرب الآجال.

من جهته أكد السفير عنان حرص سورية على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في كل المجالات، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار لإندونيسيا.

وعبر السفير عنان عن شكر القيادة السياسية في سورية للرئيس ويدودو على المساعدات التي قدمتها وستقدمها إندونيسيا لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سورية.