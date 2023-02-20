فرع أطباء ريف دمشق يعقده مؤتمره السنوي والتأكيد على رفع سن التقاعد

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ريف دمشق – بسام عمار

عقد فرع ريف دمشق لنقابة الأطباء مؤتمره السنوي تحت شعار “إننا ماضون في البناء والتنمية ومسيرتنا مستمرة ” بمقر الفرع.

ركزت مداخلات أعضاء المؤتمر أشارت الى ضرورة إعادة النظر بآليات التكليف الضريبي بحيث يكون هناك عدالة في ذلك والحفاظ على الكوادر الطبية وسد النقص فيها وتحسين الواقع الاستثماري ورفع سن التقاعد للأطباء للاستفادة من خبراتهم وتحسين الواقع المعيشي لهم ورفع رواتب المتقاعدين وتحسين واقع الصندوق المشترك.

أمين فرع الريف للحزب الرفيق رضوان مصطفى أكد على الدور الوطني الكبير الذي تقوم به الكوادر الطبية بمختلف مستوياتها لاسيما خلال الأعوام الماضية من الحرب الإرهابية التي استهدفت البنية التحية للقطاع الصحي والذي بقي صامداً يخدمه خدماته بشكل مجاني رغم الحصار والتكلفة العالية بفضل دعم القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد .

محافظ الريف الرفيق صفوان أبو سعدى أشار إلى حرص المحافظة على تأمين مستلزمات العمل الصحي في المحافظة وتطويره بشكل مستمر من خلال المشروعات التي يتم القيام بها وتذليل الصعوبات التي تواجهه منوهاُ الى أنه بالتوازي مع افتتاح المشافي الجديدة هناك ترميم للمتضرر منه وللمراكز الصحية مشيرا الى الدور الكبير لأطباء الريف في تحقيق الاستقرار الصحي وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

نقيب الأطباء الدكتور غسان فندي أكد حرص النقابة على حضور كل المؤتمرات لأهميتها النقابية والمهنية وخلال الأعوام الماضية تم تحقيق بعض المطالب المقدمة فيها ويتم العمل لحل المتبقي منها منوهاً إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها النقابة وفروعها والزملاء منذ الساعات الأولى للزلزال والتي عبرت عن الغيرة الوطنية وما قدم من مساعدات وما بذل من جهود هو واجب والنقابة دائماً في الصف الأول في تقديم العون والدعم وعملها مكمل لعمل وزارة الصحة والجهات المعنية بالشأن الصحي .

وأضاف تسعى النقابة وضمن الإمكانيات المتاحة لديها لتحسين الواقع المعيشي للزملاء من خلال تحسين موارد الصندوق المشترك والواقع الاستثماري وهناك عدة مشروعات يتم العمل عليها الآن والمطلوب من الفروع الاهتمام بهذا الجانب لافتاً إلى أن النقابة تتابع موضوع التكليف الضريبي بحيث يكون عادلاً للزملاء والحفاظ على حقوق الدولة في الوقت ذاته مبيناً أن هناك مشروع وطني لأتمتة العمل من خلال الربط الالكتروني للعمل الطبي ” عيادة – مشفى مخبر ” بحيث يتم تسجيل الواردات والمصاريف واحتساب الضريبة على صافي الأرباح ويتم العمل على استصدار تشريع يحدد نسبة الأرباح مما يخفف الأعباء على الأطباء وتعمل النقابة على القوانين الناظمة للمهنة واستصدار القرارات التي تطور العمل مؤكداُ أن مشروع أتمتة العمل يسير وفق ما هو مخطط له وتم ربط تسعة فروع مع النقابة والهدف تطوير العمل النقابي وتبسيط الاجراءات.

رئيس فرع النقابة الدكتور خالد موسى ذكر أن مجلس الفرع كان متواجداً بكل الأمور المتعلقة بالعمل النقابي والمهني والزملاء وعمل على معالجة المشكلات التي تواجه العمل بالتعاون مع الجهات المعنية منوهاً إلى إرسال الفرع فريق تطوعي من الاختصاصيين إلى المحافظات المنكوبة لتقديم الدعم والعون لافتاً الى أهمية الطروحات المقدمة وان الفرع يعمل على تحسين موارده بشكل مستمر مؤكداً على أن المؤتمر هو فرصة لتعزيز الايجابيات وهي كثيرة ولمعالجة السلبيات.

حضر المؤتمر الرفيقة ثريا مسلمانية عضو قيادة فرع ريف دمشق للحزب رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.