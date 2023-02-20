مباحثات سورية عراقية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري

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بحث وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري مع سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن “الغريري أكد خلال لقاء مع جدعان مساء أمس على توجه الحكومة العراقية نحو الانفتاح ودعم التعاون الاقتصادي مع سورية، لما تتميز به الصناعة والمنتج السوري من إقبال لدى المستهلك العراقي، فضلاً عن فتح قنوات اتصال جديدة تخدم المصالح المشتركة منها إنشاء مدن صناعية”.

وأشار الغريري إلى “محورية العلاقات العراقية السورية عبر العصور وضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، لكي ترتقي إلى مستوى العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين”.

من جانبه أعرب السفير الدندح عن الشكر والتقدير لحكومة العراق وشعبه للموقف الإنساني تجاه أخوتهم في سورية بتقديم المساعدات العاجلة، وتسيير القوافل وفرق الإنقاذ والآليات للتخفيف من تداعيات الزلزال.

وأكد الدندح “رغبة سورية الشديدة للتعاون والعمل مع العراق ورغبة الشركات والمستثمرين السوريين بالدخول إلى السوق العراقية”، معرباً عن أمله بأن يثمر اللقاء عن تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.