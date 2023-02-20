ميسي وعائلته في برشلونة

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وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة، الأحد، عقب الانتهاء من مواجهة ليل في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها ميسي إلى منزله في برشلونة بعد حصد لقب كأس العالم، برفقة زوجته أنتونيلا وأبنائه الـ3.

ومنح كريستوف غالتيه، مدرب سان جيرمان، لاعبي الفريق يومين إجازة، على أن يستأنف باريس تدريباته الأربعاء المقبل، استعدادا لمواجهة مارسيليا.

وتواجد خورخي، والد ليونيل ميسي في برشلونة الأسبوع الماضي، بعد أن تفاوض مع لويس كامبوس المستشار الرياضي لسان جيرمان، وناصر الخليفي رئيس النادي، على التجديد لباريس.

وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان، نهاية الموسم الجاري، ولكن من المتوقع أن يتم تفعيل بند التمديد لموسم آخر مع نادي العاصمة الفرنسية.