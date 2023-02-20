وفود حزبية ودبلوماسية تقدم التعازي بضحايا الزلزال في السفارة السورية بهنغاريا

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واصل رؤساء وممثلو البعثات الدبلوماسية المعتمدة في هنغاريا، إضافة إلى فعاليات حزبية وشعبية محلية التوافد إلى مقر البعثة الدبلوماسية السورية في بودابست لتقديم العزاء بضحايا كارثة الزلزال في سورية.

وأكدت الوفود تضامنها مع الشعب السوري ووقوفها إلى جانبه لتجاوز آثار هذه الكارثة الإنسانية، مشددين على ضرورة المسارعة لتقديم العون بكل أشكاله لسورية، وإزالة كل العوائق التي تعترض ذلك، بما فيها الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.

وضمت الوفود التي زارت البعثة السورية سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لروسيا والصين وكوبا والفلبين وفنزويلا وباكستان والبوسنة والهرسك وتونس وماليزيا ومصر والعراق وكرواتيا وفلسطين وجنوب افريقيا والنمسا وبلغاريا والجزائر وبولندا والتشيك والإمارات والبرازيل وفيتنام وأنغولا وكازاخستان والمغرب ورومانيا ولاوس واليمن.

كما زار مقر البعثة السورية كل من رئيس حزب العمال الهنغاري الدكتور تورمر ديولا ومندوب عن الحركة الديمقراطية الشعبية الهنغارية لتقديم التعازي بضحايا الزلزال.

كذلك استقبلت البعثة أعداداً كبيرة من أبناء الجالية السورية وممثلي الجاليات العربية في هنغاريا الذين عبروا عن تعازيهم الحارة بضحايا الزلزال.

وندد ممثلو الجاليات بالعقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على الشعب السوري، داعين إلى ممارسة الضغوط المطلوبة لرفعها على الفور.