الثقافة تصدر “بيان إدانة واستنكار” لاستهداف العدو الصهيوني لموقع أثري يمثل جزءاً من التراث الثقافي العالمي

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أقدم “الكيان الإسرائيلي” على القيام بعدوان آثم بالصواريخ على مدينة دمشق فجر يوم الأحد 19 شباط 2023 وقد طال الاعتداء بعض الأحياء السكنية في مدينة دمشق، وقلعتها الأثرية، والمعهد التقاني للآثار والمتاحف، والمعهد التقاني للفنون التطبيقية وتسبب بارتقاء عدد من الشهداء، و بأضرار مادية كبيرة في النسيج الأثري لقلعة دمشق المسجلة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979.

إن وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات هذا العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف موقعاً أثرياً يمثل جزءاً من التراث الثقافي العالمي، وهو أمر مُدان ومحظور والاتفاقيات الدولية تمنع استهداف المواقع الثقافية، وبناءً عليه يُعد هذا الإعتداء جريمة مكتملة الأركان، نطالب المجتمع الدولي بإدانتها، ولجم سلطة المعتدي الذي يضربب بالقانون الدولي، وبالمواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط، وندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الثقافي وفي مقدمتها منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافةإلى إدانة هذا العدوان واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدي.

وزيرة الثقافة

الدكتورة لبانة مشوّح