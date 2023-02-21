الحرارة إلى انخفاض وصقيع على المرتفعات الجبلية

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تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات خفيفة من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية، ويكون الجو بارداً ليلاً، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والشمالية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر وحدوث الصقيع والجليد في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المرتفعات الساحلية وبارداً ليلاً، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية والبادية خلال ساعات الصباح الباكر، وحدوث الصقيع والجليد في المرتفعات الجبلية.