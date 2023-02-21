الرئيس الإندونيسي: سنرسل المزيد من المساعدات لإغاثة منكوبي الزلزال في سورية

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أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أن بلاده سترسل المزيد من المساعدات لإغاثة منكوبي الزلزال في سورية.

جاء ذلك خلال قيام الرئيس ويدودو بجولة فى مطار حليم بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا لتفقد المواد الإغاثية والإنسانية المزمع إرسالها لضحايا الزلزال في سورية وتركيا.

ومن ضمن المساعدات طائرتان متوجهتان إلى دمشق يرافقهما وفد حكومي إندونيسي إضافة إلى خبراء في الكوارث والبحث.

وقال الرئيس ويدودو في تصريح خلال الجولة: “أرسلنا سابقاً شحنة من المواد الغذائية واللوجستيات الأخرى الضرورية لمساعدة منكوبي الزلزال، ونأمل أن تساهم الدبلوماسية الإنسانية التي تقوم بها بلادنا بشكل مستمر بمساعدة إخواننا هناك”.

ورافق العديد من الوزراء الرئيس ويدودو في جولته بمن فيهم وزير الدفاع برابوو سوبيانتو ووزيرة الخارجية ريتنو مارسودي والوزير المنسق للتنمية البشرية والشؤون الثقافية مهاجر أفندي وسكرتير مجلس الوزراء برامونو أنونج وقائد الجيش الأندونيسي الأدميرال يودو مارغونو والقائد العام للشرطة الوطنية ليستيو سيغيت برابو.

بدوره أعرب سفير سورية في جاكرتا عبد المنعم عنان خلال مرافقته للرئيس الأندونيسي في المطار عن شكر وتقدير سورية لما قدمته أندونيسيا من مساعدات للمتضررين من الزلزال.