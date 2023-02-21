السفير السوري في بكين يشكر الفريق الإغاثي الصيني على جهوده في سورية

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أعرب السفير السوري لدى الصين محمد حسنين خدام وأفراد السفارة عن شكرهم لجهود الفريق الإغاثي الصيني بعد انتهاء مهمتهم الإنسانية في سورية.

ونوه السفير خدام خلال استقباله في مقر السفارة في بكين فريق النمور الزرق بعد عودتهم إلى الصين بجهودهم المبذولة في عمليات الإغاثة في سورية، والدور البناء والمساعدات الكبيرة التي قدموها خلال وجودهم هناك. واستمع خدام من أعضاء الفريق إلى انطباعاتهم عن زيارتهم لسورية والمهام التي قاموا بها خلال وجودهم فيها، كما ناقش معهم إمكانية استمرار التنسيق لتقديم الدعم والمساعدة خلال المرحلة المقبلة.