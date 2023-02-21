العراق.. العتبة الحسينية ترسل قافلة مساعدات لإغاثة منكوبي الزلزال في سورية

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يواصل العراق بمختلف هيئاته الحكومية والشعبية إرسال المساعدات بمختلف أشكالها لإغاثة منكوبي الزلزال في سورية، حيث أعلنت العتبة الحسينية إرسال قافلة مساعدات لإغاثة منكوبي الزلزال، مشيرة إلى استعدادها لمعالجة مرضى السرطان وكبار السن من المتضررين بالزلزال في مستشفياتها بمحافظة كربلاء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المشرف على العتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي قوله: إنه تقرر نقل وعلاج المصابين، جراء الزلزال والمصابين بالسرطان وكبار السن من أبناء الشعب السوري على نفقة العتبة، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لإيصال المزيد من المساعدات إلى الأشقاء في سورية.

من جانبه أعلن الأمين العام للعتبة حسن العبايجي وصول العديد من الآليات المحملة بالمساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى محافظة اللاذقية، مؤكدة تواصلها لإيصال الوجبة الثانية قريباً إلى مناطق المتضررين بالزلزال في سورية.

وبين العبايجي أن عمليات الإغاثة الأولى والقافلة الأولى التي وصلت إلى اللاذقية شملت 1000 طن من المواد الغذائية المتنوعة ومستشفيات متنقلة وأدوية فضلاً عن المشتقات النفطية.

من جهته أوضح رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الدكتور ستار الساعدي أنه يجري العمل على نصب مستشفى ميداني لمباشرة الكادر الطبي المتمرس بتقديم الدعم فيه، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً بين الجانبين العراقي والسوري من أجل تسهيل الإجراءات لعمل القافلة المستشفيات المتنقلة لغرض إغاثة المتضررين.