رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة تشرين يوضّح لـ”البعث ميديا” حقيقة تراجع مياه البحر

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اللاذقية – مروان حويجة

ذكر الدكتور علي شحّود رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة تشرين في تصريح لـ” البعث ميديا ” أنّ التراجع البسيط لمستوى مياه البحر المتوسط في اللاذقية وطرطوس أمتار عديدة والذي أدّى لإصابة المواطنين بالذعر لا علاقة لما يحدث بالزلزال ولا يوجد أي خطر لحصول موجة تسونامي، وأضاف الدكتور شحود أنّه بعد التدقيق تبين أن كامل الدول المطلة على البحر المتوسط قد شهدت خلال اليومين الماضيين تراجعاً كبيراً وبعض الدول مثل ليبيا ومصر شهدت تراجعاً بحدود 10-15م ويعود سبب التراجع إلى وجود منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على حوض المتوسط وتعرف بظاهرة الإعصار العكسي، وأوضح أنّه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها هذه الظاهرة ولن تكون الأخيرة ولا تشكّل أي خطر بالإضافة لحصول ظاهرة المدّ والجزر وهي ظاهرة طبيعية من مرحلتين تحدث لمياه المحيطات والبحار مرحلة المد ويحدث فيها ارتفاع وقتي تدريجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر ومرحلة الجزر يحدث فيها انخفاض وقتي تدريجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر.

اما أسباب المد والجزر فتعود لاجتماع قوى جاذبية القمر والشمس وحركة دوران الأرض التي تولّد بعض القوى الطاردة المركزية عند خط الاستواء.

وبحسب اغلب الخبراء أن الأمر ستتم متابعته خلال هذه الأيام من الأقمار الصناعية وذلك في حال انتهاء ظاهر المدّ و الجزر وفي حال عودة الضغط الجوي لطبيعته وبقيت السواحل على حالها دون رجوع المياه فهناك أمر غير طبيعي وغير مفهوم ولكن هذا الاحتمال لا يتجاوز 1 بالمليون.