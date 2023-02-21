كيف تتعامل مع “قلق ما بعد الزلزال”؟
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معايشة الكوارث الطبيعية ومن ضمنها الزلازل و الهزات الأرضية ليس بالأمر الهين، فبعد النجاة ينطلق تحدٍ آخر هو الخروج من الصدمة التي قد تسببها هذه التجربة.. فما هي الطريقة الأمثل للتعامل مع ضحايا الزلزال مع مراعاة حالتهم النفسية؟
- توفير المساكن الآمنة ووسائل التدفئة للمتضررين.
- تقديم الدعم النفسي لهم وتذكيرهم بأن الخطر قد زال.
- ساعدهم وشجعهم على التعبير عن مشاعر الحزن والغضب لأن ذلك مهم جداً في هذه المرحلة.
- إن كان المتضرر لا يرغب في الكلام أبداً فلابدّ من عدم الإصرار عليه.
- حثّهم على الابتعاد عن مشاهد الدمار سواء كانت في الواقع أو في مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: وكالات