كيف تتعامل مع “قلق ما بعد الزلزال”؟

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بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة، وسنتعامل بالشكل المناسب حيال تحويل الصراع في أوكرانيا إلى مواجهة عالمية

بوتين: كلما زاد مدى الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا كنا مضطرين لإبعاد التهديد عن أرضنا، الغرب بدأ الحرب ونحن نستخدم القوة لوقفها