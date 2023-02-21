نيجيريا.. 85 وفاة جراء فيروس (لاسا) خلال العام الحالي

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أعلنت السلطات الصحية النيجيرية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن حمى “لاسا” في البلاد إلى 85 حالة منذ بداية العام الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا قوله أمس: إنه “تم تسجيل 15 حالة وفاة بين أواخر كانون الثاني الماضي ومنتصف شباط الجاري في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات خلال العام الحالي إلى 85 حالة”، فيما تم تسجيل 68 إصابة جديدة خلال الفترة ذاتها، ما رفع عدد الإصابات إلى 531 هذا العام.

وقدر المركز معدل الوفيات بنسبة 16 بالمئة، موضحاً أن 79 منطقة حكومية محلية في 20 ولاية سجلت حتى الآن حالة واحدة مؤكدة على الأقل هذا العام.

و”حمى لاسا” وباء انتشر وضرب العديد من الدول في غرب إفريقيا ولا سيما نيجيريا، ويحدث على مدار العام لكنه يسجل الكثير من الضحايا خلال موسم الجفاف.

وحسب منظمة الصحة العالمية فإن حمى “لاسا” هي مرض نزفي فيروسي حاد يدوم في فترة تتراوح بين يومين و21 يوماً، وينتقل الفيروس إلى الإنسان عن طريق ملامسة الأغذية أو الأدوات المنزلية الملوثة.