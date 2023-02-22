إصابات جراء قصف أوكراني لدونيتسك الشعبية

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قصفت قوات نظام كييف المناطق السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الساعات الماضية، ما أدى لإصابة شخصين بجروح.

ونقل موقع روسيا اليوم عن السلطات في دونيتسك قولها: “إنها سجلت 109 حالات استهداف لأراضي الجمهورية من قبل القوات الأوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما ألحق أضراراً مادية جسيمة بالمنازل والبنى التحتية.

وأشارت السلطات إلى أن قوات نظام كييف أطلقت عشرات القذائف على مناطق كويبيشيفسكي وفولنوفاكيا وكيروفسكي، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح.