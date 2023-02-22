الجو بين الصحو والغائم وتحذير من تشكل الضباب

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توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية.

و يكون الجو صباح اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر ومن حدوث الصقيع والجليد في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المرتفعات الساحلية، ويكون بارداً ليلاً، ويحذر من تشكل الضباب في غوطة دمشق والقلمون والمنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر، وحدوث الصقيع والجليد في المرتفعات الجبلية