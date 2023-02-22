“معاوية” يشعل النار على الصفحات الزرقاء

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آثار إعلان قناة mbc، عن عرضها لمسلسل “معاوية بن أبي سفيان” في موسم رمضان 2023، زوبعة من ردود الأفعال المختلفة، بين رواد موقع الفيس بوك في العالم العربي.

زوبعة الردود بقيت مستمرة بل وترتفع وتيرتها، مع اقتراب الموسم الدرامي، رغم أخبار الزلازل التي تغطي وسائل التواصل الاجتماعي.

ردود الأفعال تنوعت، حسب مبرراتها، وهي بالعموم جاءت بين “رافض” لعرض العمل، وموافق، ورأي ثالث بنسبة أقل، يدعو للانتظار ريثما يتم عرض العمل، ومعرفة أحداثه بأي منطق ستروى، كما ظهرت عدة آراء ساخرة من كون العمل سيأتي كرتونيا، بناء على أعمال تاريخية سابقة، أنتجتها الـ mbc، كما ظهرت أصوات منددة بالعمل، من باب أن ما تقدمه المحطة العربية الأشهر، من أعمال درامية، من نوع تاريخي، سيرة شخصية، يقوم على تمييع الشخصيات والاحداث.

أما الرأي القائم على قبول العمل، أو الذي يجد أن لا ضير من عرضه، فيذهب فريقه للتوصية، بأن يتم تقديمه من باب تقديم شخصية تاريخية، في سياقات درامية منضبطة، بعيدا عما يمكن أن يثير الحساسيات، مع توصيات عدة، منها: أن يبتعد صناع المسلسل، عن فكرة المناقب والفضائل وتبرير الأفعال بمبررات دينية؛ على اعتبار أن معاوية شخصية تاريخية، قبل كل شيء.

بينما هناك شبه إجماع من الذين رفضوا المسلسل، وطالبوا الـ mbc بعدم عرضه، نظرا لما يمكن أن يثيره استحضار هذه الشخصية اليوم من مشاعر سلبية بين الجمهور، خصوصا وأنه ما من مبرر لاستحضار هذه الشخصية، التي هي محط جدل عند الجميع، وأنه من أخلاقيات العمل الدرامي، أن لا يستخف بمشاعر الجمهور، ومجرد تقديم هذه الشخصية، بغض النظر عن كيفية ذلك، هو استخفاف بمشاعر الجمهور.

أيضا حضرت العديد من الآراء التي استغربت هذا الخيار، ووجدت أن الميزانية الضخمة المرصودة للعمل، 75-100 مليون دولار، ستكون لتلميع هذه الشخصية.

مسلسل “معاوية” الذي كتبه المصري “خالد صلاح” ويخرجه طارق العريان، ستبدأ أحداثه من عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وسيعرض خلافات تلك الحقبة الممتدة، الى الجيل الثاني بعد الصحابة، بالإضافة الى بعض تفاصيل الحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية بينهم.

يتم تصوير المسلسل في احدى المدن التونسية، بمشاركة عدد كبير من الممثلين السوريين والتونسيين والمصريين والاردنيين والسعوديين اغلبهم ليسوا نجوما، وبكلفة انتاجية عالية، وصلت الى ما يقارب الـ ٧٥ مليون دولار، استنفذت اغلبها في خدع المعارك والملابس وتقنيات التصوير وتجهيزات اماكن التصوير.

ومن الفنانين المشاركين: لجين اسماعيل في دور معاوية، وأياد نصار في دور علي بن ابي طالب، وأيمن زيدان في دور عثمان بن عفان، ووائل شرف في دور عمرو بن العاص، وأسماء جلال في دور زوجة معاوية، وسهير عمارة في دور هند بنت عتبة، وعائشة أحمد في دور الزوجة الثانية، وجميلة الشيحي في دور أم زوجة معاوية، وغيرهم.

تمّام بركات