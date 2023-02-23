أقل من 4 درجات.. تسجيل 68 هزة ضعيفة

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أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 68 هزة ضعيفة جميعها أقل من 4 درجات.

وفي بيان له، اليوم، ذكر المركز أن الهزات توزعت على الشكل التالي: 47 هزة في منطقة لواء إسكندرون، تراوحت قدورها بين 1.7 و3.7 درجات، و3 هزات غرب بيروت في البحر المتوسط بقدر 4 و2.1 و 2.4، وعلى بعد 37 كم و63 كم عن مدينة بيروت.

كما لفت المركز إلى أنه تم تسجيل 4 هزات على الحدود السورية التركية بقدر يتراوح بين 2.3 و2.9 درجة، إضافة لـ14 هزة ضعيفة ضمن البر التركي.

وأشار المركز إلى أن الوضع العام الحالي هو حدوث متباعد للهزات المتوسطة مع استمرار لتسجيل الهزات الضعيفة.