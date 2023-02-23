المنتخب بعيد عن موقع الهزة.. ومباراة الغد في موعدها استعداداَ لنهائيات آسيا

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البعث ميديا – سوار ديب

بينما يستعد منتخبنا الوطني الشاب لنهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً بمواجهة منتخب طاجكستان ودياً يوم غدٍ الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت دمشق، أثارت الهزات الأرضية التي ضربت مناطق في طاجيكستان مخاوف الجماهير السورية التي أبدت قلقها على أفراد منتخبنا الشاب.

البعث ميديا تواصل مع المنسق الاعلامي للمنتخب سامر الخير الذي أكد سلامة المنتخب وأنه في الطور الأخير من استعداداته لخوض النهائيات الآسيوية، مبيناً الهزات التي حصلت كانت في موقع بعيد عن مقر إقامة اللاعبين والطاقم الفني والإداري ومكان المباريات، حيث سيلعب غداً آخر مبارياته الودية أمام طاجاكستان بعد أن فاز عليه بهدف نظيف في لقائهما الأول، وسيشرك المدير الفني مارك فوته أغلب اللاعبين وخاصة من لم يلعبوا أول مرة لتكون المباراة بمثابة اختبار لجدارة من يستحق المشاركة في اللقاء المنتظر أمام أوزباكستان في افتتاح مشواره الآسيوي.

الغيابات والإصابات

الخير بين أنه لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب والكل بكامل الجاهزية البدنية للبطولة، وحتى ذهنياً حيث يتابع المدرب الهولندي اجتماعاته الفردية مع اللاعبين من أجل تحفيزهم وتثقيفهم وهو نهج اتبعه منذ بداية تحضيراته في شهر تشرين الثاني.

حظوظ المنتخب

وأضاف المنسق الإعلامي للمنتخب أن مباراة الافتتاح تعتبر مفتاح التأهل عن المجموعة والخروج بنتيجة إيجابية سيمهد الطريق بالضرورة أمام منتخبنا للوصول لربع النهائي لكن هذا لا يعني أن باقي المباريات سهلة، فمباراتنا الثانية أمام مستضيف كأس العالم للشباب أندونيسيا، ثم سيكون علينا مواجهة المنتخب العراقي الذي يقدم هو الآخر نتائج جيدة في مشواره التحضيري.

وختم الخير بالقول: يسير منتخبنا بشكل عام بنسق تصاعدي وفق خطة مدروسة وضعها المدير الفني منذ تأهلنا في الأردن، فهو اختار منتخبات ذات أسلوب لعب مقارب للمنتخبات التي سنواجهها، وبعضها لعب مع منتخبات مجموعتنا كالمنتخب الأردني الذي تعادل مع العراق والمنتخب الطاجاكي الذي تعادل مع أوزباكستان.