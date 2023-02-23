بيان القيادة القطرية للحزب – قطر اليمن لإدانة للعدوان الصهيوني على سورية

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تدين القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي – قطر اليمن وبشدة العدوان الصهيوني الجبان على سورية العروبة والذي استهدف مناطق سكنية في دمشق ومحيطها، وأسفر عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة ١١‏ آخرين. وتسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية.

وفي حين مازالت سورية تواجه آثار الزلزال المدمر وتداعيات المأساة الإنسانية التي خلفها ولم تنفض بعد غبار هذه الكارثة الكبيرة، في ظل حصار دولي ينْمَ عن عنصرية الغرب، وعلى مرأى ومسمع العالم. ومؤسساته الدولية، شنت قوات الكيان الصهيوني عدوانا اجراميا استهدف الأحياء المدنية في محيط دمشق وريفها وراح ضحيته مدنيون آمنون.

كما أننا في القيادة القطرية للحزب نستغرب الصمت المخزي للنظام العالمي ومؤسسات المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة إزاء هذا العدوان الإجرامي الوحشي ضد المدنيين الأبرياء.

وإزاء هذا العدوان الإجرامي الوحشي والغادر نطالب الدول والشعوب العربية والإسلامية الإفصاح عن إدانتها لهذا السلوك الوحشي الجبان، ونهيب بالمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة لإعلان موقف صريح وقوي بشأن احترام سيادة الجمهورية العربية السورية، الدولة المستقلة، العضو في الأمم المتحدة واحترام كل مؤسساتها، لاستصدار قرار حازم من مجلس الأمن يضع حدأ للاعتداءات الصهيونية المتكررة» والتنظيمات الإرهابية الإجرامية ضد أبناء الشعب السوري الشقيق.

وتجدد القيادة القطرية للحزب التضامن الكامل مع سورية العروبة قيادة وشعبا في تصديها المشروع لمواجهة هذه الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب.