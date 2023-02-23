حماة.. إخلاء 37 منزلاً ومحلاً تجارياً في سلمية

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بلغ عدد المباني التي طُلب من الأهالي في مدينة سلمية بريف حماة إخلاؤها فوراً 37 منزلاً ومحلاً تجارياً حتى الآن مراعاة لسلامة ساكنيها ومستخدميها بعدما أصبحت مهددة بالانهيار بفعل الزلزال.

وبينت رئيسة مجلس مدينة السلمية المهندسة سهاد زيدان أن عمل لجنة كشف السلامة الإنشائية والعامة بإشراف مجلس مدينة سلمية بدأ منذ اليوم الثاني لوقوع الزلزال، حيث تم تشكيل فريق يضم 39 مهندسا ومهندسة للكشف والتقصي عن المباني العامة والخاصة المتضررة جراء الزلزال، من حيث التصدعات والشقوق التي طالتها.

وأشارت زيدان إلى أنه بناء على تقارير لجنة كشف السلامة الإنشائية والعامة، وجه مجلس المدينة بإخلاء فوري لـ 37 منزلاً ومحلاً تجارياً، لافتة إلى أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والأهلية لتأمين سكن بديل مستأجر ومدفوع قيمة إجاره لمدة عام للمتضررين، مع تأمين وسيلة نقل أثاثهم وأمتعتهم مجاناً بمركبات نقل خاصة، إضافة إلى فريق تطوعي يعمل بإشرف مجلس المدينة على التخفيف من تداعيات الزلزال على المواطنين وتوخي سلامتهم وراحتهم.