نقابة الأطباء البيطرين تقدم سبعين مليون ليرة مساعدات للمتضررين من الكارثة

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البعث ميديا – بسام عمار:

استنفرت نقابة الأطباء البيطريين جهودها الاغاثية كغيرها من النقابات والمنظمات منذ وقوع الكارثة الزلزالية من حيث الدعم المالي والعيني وفق ما أكده الدكتور اياد السويدان رئيس النقابةلـ “البعث ميديا”.

وأضاف: تم وضع خطة عمل لدعم الإخوة المواطنين في المحافظات المنكوبة والتخفيف من الأثار التي خلفها الزلزال حيث تم استنفار الفروع والزملاء لتقديم أقصى الجهود الاغاثية الممكنة وتم توجيه الفروع لجمع التبرعات وفتح باب التبرع الطوعي للزملاء، حيث بلغت قيمة التبرعات من النقابة وفروعها سبعين مليون ليرة سورية، إضافة لتقديم سلل غذائية من قبل فرعي دمشق وحماه ووضع شاليهات النقابة بطرطوس تحت تصرف الزملاء المتضررين وأسرهم كما تمت المشاركة من خلال أحد الزملاء بحلب بالإشراف على مراكز الإيواء.

وأضاف السويدان: عملت النقابة على إرسال بيان لاتحاد الأطباء البيطريين العرب والى الجمعية البيطرية العالمية لرفع الصوت والمطالبة برفع الحصار الجائر عن الشعب العربي السوري مؤكداً استعداد النقابة لتقديم كل الدعم والعون المطلوب منها مستقبلا بمختلف المجالات.