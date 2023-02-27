الروسونيري يحتفل مع عودة السلطان

حقق ميلان فوزا ثمينا على حساب ضيفه أتالانتا (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما بملعب سان سيرو، اليوم، ضمن لقاءات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

أحرز هدفي الروسونيري كل من الحارس خوان موسو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 26، وجونيور ميسياس بالدقيقة 86.

وشهدت عودة زلاتان إبراهيموفيتش لأرض الملعب، حيث كان يغيب عن ميلان منذ أيار الماضي بسبب إصابة في الركبة، ليشارك بدلا من جيرو.

بهذا الفوز، وصل ميلان للنقطة 47 بالمركز الثالث بالتساوي مع غريمه إنتر، الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 41 نقطة بالمركز 6.