الضفة الغربية.. الاحتلال يشدد حصاره على بلدات في نابلس

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها على بلدات عدة في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وبحسب وكالة وفا، واصلت قوات الاحتلال إغلاق مداخل ومخارج بلدات حوارة وعورتا وزعترة والمربعة وبيتا جنوب نابلس.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال فرضت قيوداً مشددة على حركة الفلسطينيين على مدخل بلدة صرة في جنوبها الغربي، وكثفت حواجزها على مداخل المدينة.

هذا وشن المستوطنون، الليلة الماضية، نحو 300 اعتداء على الفلسطينيين في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 392 وإحراق عشرات المنازل والمركبات.