غداً.. اتحاد الكرة يناقش مع الأندية آليات استئناف الدوري

أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، دعوة رؤساء أندية الدوري الممتاز، للاجتماع يوم غد الثلاثاء في مقر الاتحاد في دمشق .

وأكد الاتحاد في بيان له على “فيسبوك” أن الاجتماع يأتي لمناقشة موعد استئناف بطولة الدوري الممتاز، والتي توقفت مع انتهاء مرحلة الذهاب، بعد كارثة الزلزال المدمر.

كما وجه الاتحاد، الدعوة لجميع رؤساء الأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى، لحضور اجتماع في نفس اليوم ، لبحث آليات استكماله.

وشدد اتحاد الكرة على عدم قبول حضور أي ممثل عن رئيس النادي في الاجتماع.