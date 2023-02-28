بدء عمليات تصوير مسلسل “آمرلي” ويوزرسيف حاضرا

102 total views

بتوقيع المخرج السوري أحمد إبراهيم أحمد، وتحت إدارته، بدأت عمليات تصوير مسلسل “آمرلي” في إيران، العمل الذي كتبه جعفر تايه، وهو من بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، منهم النجم الإيراني مصطفى زماني، الذي تعرف عليه الجمهور العربي، بعد أن قدم ببراعة فنية عالية، شخصية “يوزرسيف” في المسلسل الشهير “يوسف الصديق” ومن سورية النجم سعد مينا، ومن العراق ناريمان صالحاني، ليلى محمد، هالة عادل وغيرهم.

“أمرلي” هو دراما اجتماعية، بإطار تشويقي، تحكي قصة الدكتور “رافد” الذي يتعرض لضغوطات، تجبره وعائلته الانتقال إلى مدينة “آمرلي” لتبدأ الأحداث بالتداعي، ضمن سياقات عدة، سيكون للسياق الإنساني، الدور الرئيسي فيها.

وكان المخرج أحمد إبراهيم أحمد، قد أخبر بأن العمل، سيعرض قصصاً إنسانية واجتماعية، في ظل ظروف صعبة عاشها الشعب العراقي.

أما عنوان العمل “آمرلي” فهو عائد إلى مدينة آمرلي العراقية، التي اشتهرت بعد أن تعرضت لحصار وهجوم، من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014

العمل يقدم فرصة جيدة لتبادل الخبرات الفنية في صناعة الدراما التلفزيونية، التي تعتبر كل من سورية وإيران من أهم صناعها في المنطقة، وهي على طريق الازدهار في العراق.

متابعة: تمّام بركات