رونالدو يتجاهل ميسي في التصويت لجائزة الأفضل

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تجاهل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، التصويت لغريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في اختيارات جائزة الفيفا “ذا بيست”.

وذكرت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، أن قائد البرتغال تجاهل ميسي تماما، ولم يختره في القائمة الثلاثية المختصرة المرشحة للجائزة.

وأضافت أن تصويت رونالدو جاء كالتالي: الفرنسي كيليان مبابي بالمركز الأول، ثم الكرواتي لوكا مودريتش، وأخيرا الفرنسي كريم بنزيما.

يذكر أن ميسي فاز بجائزة الفيفا “ذا بيست” 2022، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى عام 2019، ليعادل رقم الثنائي كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي.