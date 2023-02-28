في درعا.. التربية تحدد موعد تعويض الفاقد التعليمي لطلاب الشهادات

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حددت مديرية تربية درعا يوم السبت من الأسبوعين القادمين، في الرابع والحادي عشر من شهر آذار القادم، موعدا لتعويض الفاقد التعليمي لطلاب شهادات، التاسع و الثالث الثانوي بفروعه.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح مدير التربية، المهندس منهل العمارين، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة وزارة التربية لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب الذي حصل خلال الأيام الأولى من كارثة الزلزال.

وبين مدير التربية أن الموجهين الاختصاصيين يشرفون بشكل مباشر على تنفيذ الدروس في كافة المواد.