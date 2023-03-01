الخارجية الروسية: سويسرا تضامنت سياسياً بشكل تام مع الموقف الغربي

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أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن سويسرا انحازت إلى سياسة الغرب الجماعي عبر دعمها نظام كييف بوسائل عدة.

وقالت زاخاروفا في حديث لراديو سبوتنيك اليوم: “إن إرسال شحنات من الأسلحة إلى نظام كييف دون التزامات تعاقدية أو بيع مقابل المال يرتبط بالتورط الجهنمي للغرب الجماعي في الصراع بأوكرانيا على وجه التحديد، ونرى أن سويسرا انحازت تماماً إلى هذا النهج”، مشيرة إلى أن سويسرا لم تقل إن لديها وجهة نظر خاصة مبنية على حقائق، ولم تذكر أن هناك أولويات تتطلب مراجعة هذا الموقف، بل تضامنت سياسياً بشكل تام مع الموقف الغربي، ما يعني ابتعادها عن سياسة الحياد التي تتبعها.