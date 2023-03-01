الدفاع الروسية: إرهابيو “النصرة” و”التركستاني” يعتدون على مناطق آمنة في منطقة خفض التصعيد

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد اعتدت بعدد من القذائف على مناطق آمنة ونقاط للجيش العربي السوري بريفي إدلب واللاذقية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي العميد البحري أوليغ غورينوف في بيان: إن “إرهابيي تنظيمي “جبهة النصرة” و”الحزب التركستاني” في منطقة إدلب اعتدوا بقذائف الهاون وبقصف نفذته طائرة مسيرة للإرهابيين على مناطق آمنة ونقاط للجيش العربي السوري في ريفي إدلب واللاذقية”.