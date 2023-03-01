“القمل”.. أسبابه وطرق علاجه

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القمل هي حشرات زاحفة لا أجنحة لها تعيش على شعر الرأس وتتغذى من دم الإنسان.

يضع قمل الرأس الأنثى بيضاً صغيراً يسمى “صئبان” والذي يلتصق بقوة على خصلات الشعر، ويفقس في حوالي 7 – 10 أيام ويعيشون لمدة 30-40 يوماً.

دورة حياة قمل الرأس:

يمر قمل الرأس في 3 مراحل: الصئبان، الحورية والقمل البالغ.

الصئبان (البيض): يعيش على بعد 4-6 ملم من فروة الرأس فقط ويفقس بين 7-12 يوماً.

الحورية: من اسمها، تشبه قملة الرأس الحورية الصغيرة (1.5) ملم وتبلغ بعد 9-12 يوماً.

القمل البالغ: يضع 10 بيضات يومياً، ويستغرق البيض حديث الفقس 12-14 يوماً كي يصبح بالغاً.

أعراض قمل الرأس: الحكة في أسفل الرأس والرقبة وبالقرب من الأذنين، وتشمل الأعراض الأخرى: صعوبة في النوم لأن القمل يكون نشطا في الليل، الشعور بأن شيئاً ما في شعرك يتحرك، قروح نتيجة كثرة الحك.

سبب ظهور القمل في الشعر:

يُصاب الأفراد بالقمل عن طريق الحشرات التي تزحف من شخص لآخر من خلال الإتصال المباشر أو عبر مشاركة الأغراض الشخصية كالأمشاط والفرش، ولا تُعتبر سوء النظافة هي السبب في الإصابة بالقمل كما هو شائع.

جميع الأشخاص معرضون للإصابة بقمل الرأس لكنه أكثر انتشاراً بين الأطفال في المدارس، وذلك لأنهم يقومون بالإتصال المباشر مع الأطفال الآخرين وقد يتشاركون الأغراض التي تلامس الشعر.

علاج القمل في الشعر:

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية: تشمل الشامبو والمستحضرات التي تُعرف أنها قاتلة للقمل والتي تحتوي على مادة تسمى بيريثرين أو بيرميثرين.

الأدوية الموصوفة طبياً: تشمل كحول البنزيل، ايفرمكتين، الميلاثيون وسبينوساد.

علاج القمل في المنزل:

هناك بعض العلاجات التي يمكن أن تتبعها بنفسك وهي علاجات منزلية:

التمشيط الرطب: كل ما عليك فعله هو تبليل الشعر واستخدام المشط لإزالة القمل النشط وبيضه كل يوم لمدة 3 أسابيع.

استخدام الزيوت: قد تساعد زيوت شجرة الشاي أو اليانسون إلى اختناق القمل وقتله، لكن يجب الإنتباه يمكن أن تواجه ردود فعل تحسسية تجاه هذه الزيوت.

كيفية التخلص من القمل في المنزل: يمكن أن ينتشر القمل من الشعر إلى المنزل أي إلى المناشف والفراش، لكن سقوط القمل عن الجسم على هذه الأشياء يساعد على قتله سريعا لأنه يتغذى على دم الإنسان للبقاء على قيد الحياة. اتبع هذه الخطوات لتنظيف منزلك من القمل:

الماء الساخن، فالقمل يموت بعد التعرض لدرجة حرارة أعلى من 130 فهرنهايت لأكثر من 5 دقائق، لذلك اغسل أي شيء لامس جلد الشخص أو فروة رأسه.

المكنسة الكهربائية: قم بتنظيف السجاد والأثاث والأرائك وحتى أرضية المنزل لإزالة الشعر الذي قد يحتوي على بيض القمل النشط.

أدوات تنظيف الشعر:

جميع المعدات الني استخدمت يجب نقعها في ماء ساخن كالفرشاة وإكسسوارات الشعر لمدة 5-10 دقائق.

يجب الإنتباه إلى عدم استخدام المبيدات الحشرية المعترف بها والموجودة في الأسواق لقتل القمل، لأنها علاجات سامة لك ولجلدك.

علاج القمل للأطفال:

معرفة أن طفلك مصاباً بالقمل قد يسبب الذعر لديك، لكن لا داعي للتوتر طالما أن هذه الإصابة عرضية ويمكن أن تحدث إلى أغلب الأطفال.

عادة ما يصيب القمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 11 عاماً، ومنتشرة لدى الفتيات أكثر من الفتيان. يمكن اتباع هذه الخطوات للمساعدة في التخلص من قمل الرأس بالطريقة الصحيحة دون التسبب بالخوف لطفلك:

تبليل الشعر: باستخدام مشط دقيق قم بتمشيط الشعر إلى الأسفل وبأقسام صغيرة.

بعد كل تمشيط، قم بمسح المشط بورقة مبللة للتحقق من القمل.

إذا لم تقدم خطوة التمشيط أي نتيجة فعالة، يجب استشارة الطبيب المختص للقيام بالفحص الدقيق ومعرفة ما إذا كان الأمر يتطلب اللجوء إلى العلاج بالأدوية. وعادةً ما يُستخدم العلاج بالأدوية إذا كان طفلك يعاني من القمل الحي.

كيف تشخّص الإصابة بقمل الرأس؟

يمكن تشخيص الإصابة بقمل الرأس عن طريق الفحص البصري، أي بالنظر عن كثب إلى الشعر وخصلاته يمكن رؤية بيض القمل الملتصق بأطراف الشعر. لكن القمل البالغ يكون سريع الحركة ويصعب رؤيته ويتطلب الأمر فحص طبي.

كم مدة استمرار القمل؟

مدة استمرار القمل ترتبط بمدى فعالية العلاج المستخدم وعدد القمل الموجود في الشعر، لكن عند اتباع العلاج الفعال يمكن أن يختفي القمل بعد 2-3 أسابيع.

كيف تتخلص من القمل في يوم واحد؟

لا يمكن التخلص من القمل في يوم واحد فقط، وماهو مطلوب هو معالجة عدوى القمل عبر تحسين النظافة الشخصية للمصاب وبالتالي يساعد ذلك في تسريع عملية العلاج فقط.

علاج القمل يقتصر على العلاج الفعال واتباع الخطوات اللازمة، ابتداء من تنظيف الأغراض الشخصية وصولًا إلى تجنب ملامسة الأشخاص المصابون. لا داعي للقلق، القمل ليس خطيراً إلا أنه مزعجا بسبب الحكة التي تشعر بها.