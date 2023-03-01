بنزيما يرد على فوز ميسي بجائزة الأفضل

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ما زالت ردود كريم بنزيما، نجم ريال مدريد بين السطور على تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة “ذا بيست” أفضل لاعب في العالم 2022، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مستمرة.

وقام بنزيما بنشر صورة من أحد الحسابات الداعمة له عبر خاصية “الستوري” على “إنستغرام” مستعرضا فيها أرقامه البارزة والبطولات التي توج بها خلال عام 2022، وهو الأمر الذي اعتبره المتابعون رسالة غير مباشرة لـ”فيفا” بأحقية النجم الفرنسي بالجائزة.

وكان بنزيما نشر قبلها “ستوري” ساخرة على حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام” تتضمن فيديو ساخر لشخص يقول: “أنتم كاذبون”، وعلق: “تصبحون على خير!”.

وتفوق ليونيل ميسي بطل مونديال “قطر 2022″، على كل من الثنائي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الذي حل ثالثا، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.