بيدرسون: الاستجابة الإنسانية لمتضرري الزلزال في سورية أولوية عاجلة

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أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون أن الاستجابة الإنسانية الطارئة للمتضررين من الزلزال أولوية عاجلة في سورية، داعياً إلى عدم تسييس ملف المساعدات.

وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي نقلها موقع الأمم المتحدة أشار بيدرسون إلى ضرورة الاستجابة الطارئة دعماً للواجب الإنساني، وإتاحة وصول المساعدات بكل الطرق والوسائل.

وأضاف بيدرسون: “هذا هو الوقت المناسب لكي يتبرع الجميع بسرعة وبسخاء لسورية وإزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول الإغاثة إلى السوريين في جميع المناطق المتضررة”، معرباً عن الترحيب بمبادرة الحكومة السورية لفتح المعابر لوصول المساعدات إلى مناطق شمال غرب البلاد.