رسمياً.. سامسونغ تعلن عن هاتف A14 المنافس من حيث السعر والمواصفات

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كشفت سامسونغ رسمياً عن مواصفات هاتفها الجديد Galaxy A14 الذي يأتي بمواصفات ممتازة وسعر منافس، ويعمل مع شبكات 5G الحديثة.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (167.7/78/9.1) ملم، وزنه 201 غ.

أما شاشاته فأتت PLS LCD بمقاس 6.6 بوصة، أبعادها “20:9″، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات One UI Core 5، ومعالج Mediatek MT6769 Helio G80، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

والكاميرا الأساسية له أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة لتصوير الماكرو وعدسة للتصوير العريض، أما الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطاً.