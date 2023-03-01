محافظ اللاذقية: 30 لجنة هندسية للكشف على الأبنية المدرسية

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أعلن محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أنه تم إحداث 29 مركز إيواء، ويعمل منها بشكل فعلي 24 مركزاً، ويقيم فيها نحو 2267 عائلة، لافتا إلى العمل مع الشركاء للوصول إلى كل المتضررين من الزلزال الذين انتقلوا للسكن عند أقاربهم أو في ريف المحافظة.

وخلال مؤتمر صحفي لغرفة عمليات الإغاثة في المحافظة، ذكر هلال، أنه تم تشكيل 30 لجنة هندسية للكشف على الأبنية المدرسية وتقييم حالتها وتحديد إمكانية عودة الطلاب والكوادر التربوية إليها، وهذا العمل مستمر بالتنسيق مع مديرية التربية لضمان العودة الآمنة لهم.