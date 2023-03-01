يوفنتوس يحسم ديربي تورينيو.. وروما يتلقى صفعة من كريمونيزي

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حسم فريق يوفنتوس مباراة الديربي التي جمعته بضيفه تورينو بنتيجة 4 /2 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في الوقت الذي غادر فيه كريمونيزي المركز الأخير بجدول الترتيب بفضل فوزه المثير على ضيفه روما 2 /1.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم، قلب يوفنتوس تأخره بهدف أمام تورينو إلى فوز مثير 4 /2، بواقع هدفين في الشوط الأول ومثلهما في الشوط الثاني.

وتقدم الإيفواري يان كرامو بهدف مبكر لتورينو بعد مضي دقيقتين من بداية اللقاء ثم تعادل الكولومبي خوان كوادرادو ليوفنتوس في الدقيقة 16.

وأعاد الباراجوياني أنطونيو سانابريا تورينو إلى الواجهة بتسجيله الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول لكن بعدها بدقيقتين رد البرازيلي دانيلو بهدف التعادل ليوفنتوس.

وفي الشوط الثاني حسم يوفنتوس الفوز بهدفي البرازيلي بريمر والفرنسي أدريان رابيو في الدقيقتين 71 و81.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 35 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، تقدم فرانك تسادجوت بهدف لكريمونيزي في الدقيقة 17 ثم تعادل ليوناردو سبينازولا لروما في الدقيقة 71 لكن قبل سبع دقائق من نهاية المباراة حصل أصحاب الأرض على ضربة جزاء، وترجمها دانيل كيوفاني إلى هدف الفوز.

الفوز رفع رصيد كريمونيزي إلى 12 نقطة في المركز الثاني من القاع وتوقف رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الخامس.