المحترف السوري عمر السومة ينافس رونالدو على جائزة الأفضل

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا، خلال فبراير الماضي، بتصويت الجماهير، وبينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويأتي ترشيح كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، لجائزة الأفضل للشهر الماضي، بعد مساهمته في إحراز 10 أهداف في مسابقة دوري “روشن” السعودي لكرة القدم، إذ سجل 8 وصنع هدفين.

وينافس رونالدو على الجائزة: أوديون إيغالو (مهاجم الهلال السعودي)، كودجو لابا (مهاجم العين الإماراتي)، عمر السومة (مهاجم العربي القطري)، مهدي عبد الجبار (لاعب المنامة البحريني)، وأسو رستم (لاعب الشرطة العراقي).

وكان النيجيري إيغالو قد نجح في تسجيل 5 أهداف مع الهلالي، في الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري أبطال آسيا “التشامبيونزليغ” الآسيوي.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (38 عاما) حصد جائزة أفضل لاعب في دوري “روشن”، خلال الشهر الماضي، كأول إنجاز فردي له في الملاعب السعودية، منذ انضمامه إلى صفوف “العالمي”.