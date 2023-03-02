موسكو: إرهابيون تابعون لواشنطن يحتجزون آلاف اللاجئين في مخيم الركبان

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كشفت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها وتشرف عليها قوات الاحتلال الأمريكي تحتجز آلاف اللاجئين السوريين في مخيم الركبان، في منطقة التنف بريف حمص الشرقي.

وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في سورية اللواء أوليغ غورينوف في بيان صحفي نقلته وكالة تاس: إنه “وفقاً للمعلومات الاستخباراتية الواردة من مخيم الركبان فإن المجموعات الإرهابية التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية تحتجز ما لا يقل عن 2000 شخص في ظل ظروف مأساوية وحاجة ماسة إلى الطعام والماء والرعاية الطبية”، مشيراً إلى أن الوصول إلى المخيم “لا يزال مستحيلاً على المنظمات الإنسانية مع عدم توفير ضمانات أمنية”.

وبين المسؤول العسكري الروسي أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية وبظروف صعبة “خرج ثلاثة أشخاص، امرأتان وطفل من المخيم، حيث تم نقل إحدى الامرأتين وهي في وضع خطير إلى مركز طبي في دمشق”.