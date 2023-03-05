الجو بين الصحو والغائم جزئيا.. درجات الحرارة أعلى من معدلاتها

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 4 إلى 7 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وبحسب توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات من المطر على بعض المناطق الساحلية والشمالية الغربية وسديمياً على مناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وبالنسبة للرياح، تكون شرقية إلى جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وجنوبية غربية على باقي المناطق، في حين تكون معتدلة السرعة مع هبات نشطة وخاصة على المناطق الجنوبية، تتجاوز سرعتها 60 كم /ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.