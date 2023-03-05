تين هاج: لم ولن أتأثر برحيل رونالدو

أكد إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عدم تأثره برحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك على وقع ذكريات استبعاده للدون من التشكيلة الأساسية للقاء ليفربول في الجولة 3 من البريميرليج.

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة ليفربول اليوم الأحد ضمن الجولة 26 من المسابقة بملعب أنفيلد.

وشدد تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، على أنه لم يرتجف له جفن بعد مغادرة رنالدو قلعة أولد ترافورد، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسئل تين هاج: هل كان مانشستر يونايتد يفتقد الانضباط (حينها)، فأجاب: “نعم، لا يجب أن أكذب بشأن ذلك. اللاعبون الكبار يحبون النظام، ليس داخل الملعب فقط، وبالتالي تحتاج لوضع قواعدك”.

وأضاف: “في كل منظومة عندما تغيب قواعد الانضباط وينتشر التساهل يتحول الأمر إلى فوضى، كان من الواضح أن ينعكس ذلك في أرض الملعب”.

وعلق المدرب الهولندي: “كانت لدي أسبابي، وأدركت العواقب حتى لو تحققت نتيجة سلبية، لم أشعر بالقلق. أنام جيدا في مثل تلك الليالي”.

وتابع: “يتوجب علي اتخاذ قرارات في مصلحة النادي، لذلك من الضروري مجابهة العواقب وتأثيرها”