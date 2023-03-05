رسمياً.. الكرامة ينسحب من بطولة غرب آسيا لكرة السلة

أعلن نادي الكرامة عدم الاستمرار في بطولة غرب آسيا (وصل) لكرة السلة.

وجاء اعتذار الكرامة، نظرًا للظروف الصعبة التي تشهدها سوريا بعد الكارثة الإنسانية التي حلت جراء الزلزال المدمر.

وقدمت إدارة الكرامة، مذكرة إلى اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا، لتبرير قرار الانسحاب وعدم المشاركة.

وقال الكرامة في بيان عبر حسابه على موقع فيس بوك “نعتذر عن عدم استمرار مشاركة الفريق في بطولة غرب آسيا لكرة السلة، لما لحق بسوريا من تداعيات كارثية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب منطقتنا”.

وأضاف “بعض لاعبي الفريق، من المناطق المنكوبة مثل حلب واللاذقية بالإضافة إلى صعوبة استمرار التحضيرات والتدريبات اللازمة للبطولة، وقد تم قبول الاعتذار من قبل اللجنة المنظمة”.

وجرى إرسال خطاب الكرامة إلى اتحاد كرة السلة السوري، الذي قام بتوصيله إلى اتحاد غرب آسيا.