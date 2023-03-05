كأس آسيا للشباب.. خسارة سورية أمام إندونيسيا

تلقى منتخب سورية للشباب خسارة في ثاني لقاءاته ضمن نهائيات كأس آسيا بهدف مقابل لا شيء أمام المنتخب الاندونيسي لتتضاءل فرص تأهله للدور القادم حيث بات بحاجة للفوز على العراق بفارق هدفين وانتظار فوز أوزبكستان على اندونيسيا.

المدير الفني للمنتخب مارك فوته قال في مؤتمره الصحفي: (لا أصدق أننا لعبنا أسوأ مباراة لنا منذ ثمانية أشهر وتحديداً في الليلة التي كان يجب علينا أن نكون جيدين جداً فيها، على الرغم من أن اللاعبين كانوا يريدون لعب مباراة قوية، فالتحضير كان جيداً والعقلية كانت جيدة في غرفة الملابس لكن الأداء كان غير متوقع من فريقي، عندما لا يستطيع أفضل لاعبيك إعطاء كامل طاقتهم فإنك ستخسر بالتأكيد، ومع كامل تقديري لإندونيسيا، لكننا نحن من تسبب بالخسارة، فقد ارتكبنا العديد من الأخطاء في الشوط الأول، للأسف استطاع المنافس التسجيل من هجمة مرتدة، وفي الشوط الثاني لعب بشكل قوي جداً على المستوى الدفاعي)..

وختم فوته بالقول: حاولنا كل شيء، بدلنا اللاعبين ولعبنا بمهاجمين في الأمام، ولأكون صريحاً لم نصل لمستوانا الحقيقي ولا أدري لماذا، ربما لم يكن لاعبونا مركزين جيداً، فشلنا بتسجيل الأهداف، وأمامنا فرصة ضئيلة للوصول لربع النهائي).

مثّل منتخبنا: مكسيم صراف، محمود نايف، المقداد أحمد (مهند فاضل د89) محمد عثمان، خالد الحجة، عامر فياض (محمود مهنا د72) مالك جنعير، الياس سفر (زكريا رمضان د46) هوزان عثمان (محمد أسعد د76) مصطفى عبد اللطيف (حسن دهان د72) محمود الأسود.

وبنهاية الدور الأول، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً أن المنتخبات الأربعة الأوائل في البطولة سيتأهلون مباشرة إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها إندونيسيا في شهر أيار 2023