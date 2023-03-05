لتأمين نقاط وقواعد للمحتل الأمريكي.. ميليشيا (قسد) تستولي على المنازل في الحسكة

استولت ميليشيا “قسد”، المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي، على 32 منزلاً في تجمع أبنية جمعية الجبسة في مدينة الحسكة، وطردت القاطنين فيها لتوفير الحماية لقواعد الاحتلال الأمريكي في تلك المنطقة.

مصادر أهلية في حي الزهور ذكرت، بحسب ما نقلت وكالة سانا، أن ميليشيا “قسد” أجبرت 32 أسرة على ترك شققهم السكنية في جمعية الجبسة الواقعة بين حيي غويران والزهور، وألقت بأمتعتهم وأثاثهم في الشارع، وأنذرت باقي السكان لإفراغ منازلهم وفق مهلة محددة، وذلك في سياق مخطط الاحتلال الأمريكي لإفراغ عدد من المنازل في حي غويران ومناطق أخرى قريبة من قواعدها العسكرية أو تطل عليها، كما حصل في مبنى معهد المراقبين الفنيين بحي غويران.

وأضافت المصادر، بأن أصحاب المنازل يبحثون عن مساكن للآجار في حيي الزهور وغويران بعد فشل كل المحاولات من أجل إبقاءهم، علماً أن الغالبية هم مالكون لهذه المنازل بموجب وثائق رسمية.

وطالب الأهالي المنظمات الدولية والحقوقية والجهات المعنية بالتدخل لإيقاف هذه الانتهاكات بحق الأهالي، وخاصة الاستيلاء على أملاك ومنازل المواطنين القريبة من مقرات قوات الاحتلال الأمريكي.