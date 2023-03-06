الجزائر تكرم أفراد بعثتها المشاركة في عمليات إغاثة منكوبي الزلزال في سورية

منح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وسام الاستحقاق الوطني بدرجة (عشير) لأفراد البعثة الجزائرية المشاركة في عمليات إنقاذ وإغاثة المتضررين، جراء الزلزال الذي ضرب سورية في الـ 6 من الشهر الماضي.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، تم منح هذا الوسام خلال حفل أقيم اليوم في العاصمة الجزائر بحضور كبار المسؤولين في الدولة، لكل من فوج القوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، وأعضاء فرق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري الذين شاركوا في عمليات إنقاذ وإغاثة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سورية، نظراً “لاحترافيتهم العالية وإنسانيتهم الكبيرة المستلهمة من قيم ومآثر الثورة التحريرية في الجزائر”.

وطبقاً للمرسومين الرئاسيين، تم منح هذا الوسام لأعضاء البعثة الجزائرية الموفدة إلى سورية، وذلك اعترافاً بالجهود التي بذلوها في نجدة الضحايا، وإخراج المحاصرين من تحت الأنقاض، وتقديراً للعمل الجبار الذي قام به أفراد الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري في مجال الإنقاذ والإسعاف، وكذلك الدعم المقدم من قبل القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الشعبي عبر الجسر الجوي.