جبلة.. التربية تطلق العمل بالخطة المشتركة للدعم النفسي والجسدي لمتضرري الزلزال

تحت عنوان (بالأمل والعمل نبقى الأقوى)، أطلقت وزارة التربية، اليوم، من مركز إيواء الشهيد صالح محمود في مدينة جبلة، العمل بالخطة المشتركة حول الأنشطة المعتمدة للدعم النفسي والجسدي للأطفال المتضررين من الزلزال، ضمن المدارس ومراكز الإيواء في المحافظات المنكوبة.

وبحسب وكالة سانا، تضم الحملة، التي نظمتها الأسرة التربوية (وزارة التربية ونقابة المعلمين ومنظمة طلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة والأمانة السورية للتنمية)، فرقاً للدعم النفسي الاجتماعي والأنشطة الرياضية والموسيقية والفنية والمبادرات الشبابية ودعم المعلم والتواصل الاجتماعي.

وتهدف الحملة للعمل على تقديم الدعم النفسي للأطفال وأهاليهم والمعلمين وتعزيز الحالة الإيجابية والمساعدة على تجاوز المحنة والمضي قدماً.

في السياق، تفقد وزير التربية، الدكتور دارم طباع، ورئيس منظمة طلائع البعث الدكتور عزت عربي كاتبي، ورئيس منظمة شبيبة الثورة الرفيق سومر ظاهر، ومدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل، الواقع التعليمي واتربوي في المحافظة.

وكانت البداية من مدرسة الشهيد سعيد سلمان عاصي في جبلة، حيث التقى الوزير بالمعلمين والطلاب، كما تفقد طلاب وكادر مدرسة بلال عطية الموجودين حالياً في بناء مدرسة محمد سعيد يونس في مدينة جبلة.

ووجه وزير التربية باستيعاب جميع الأطفال المهجرين والنازحين بأي مدرسة يلتحقون بها وفي أي منطقة.