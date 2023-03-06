منح قروض بدون فوائد والحد من ارتفاع المواد الأولية أهم مطالب أطباء الأسنان بحماة

حماة – حسان المحمد

تركزت مطالب أطباء الأسنان بحماة خلال مؤتمرهم السنوي حول ضرورة منح أطباء الأسنان قروضا ميسرة بدون فوائد لتأمين تغذية كهربائية بالطاقة البديلة العيادات والحد من غلاء المواد الأولية السنية وتأمين مادة المحروقات اللازمة لعمل عيادات أطباء الأسنان وإعادة النظر بخدمة الريف والترخيص المؤقت وأيضا الاستفادة من تجارب النقابات المهنية بمسألة التأمين الصحي والتعاقد مع شركة لتغطية العمليات والمشافي إلى جانب العمل على افتتاح فرع لمركز التخصصات الطبية السنية البورد السوري

وأشار أمين فرع الحزب بحماة المهندس أشرف باشوري إلى أن النقابة جزءٌ هام في المنظومة الطبية الوطنية التي كانت رديف حقيقي للجيش الباسل حيث كان عناصرها الشجعان كرماء لم يمنعهم الارهاب والتهديد من القيام بواجباتهم وقدموا أنموذجا جديد بالتضحية منوهاً لدورهم في مساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب المحافظة داعياً الى وضع خطط عمل تتناسب مع الواقع وتعزيز العمل النقابي وتحقيق مزيد من الخدمات للاعضاء وتقديم الرعاية الصحية لأسر الشهداء والجرحى.

ولفت نقيب أطباء الأسنان بسورية الدكتور زكريا الباشا إلى سعي النقابة لافتتاح فروع لمركز التخصصات الطبية السنية” البورد السوري “في مختلف المحافظات السورية والعمل على تخفيض الضرائب المفروضة على أطباء الأسنان .

بدوره الدكتور مخلص الجندي رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان في حماة أكد أن فرع النقابة قام بدوراً أساسيا ضمن الفريق الطبي في مختلف القطاعات الصحية إلى جانب الأطباء والصيادلة والكادر التمريضي في تقديم مختلف الخدمات للمتضررين جراء الزلزال مبينا أن رصيد صندوق الكوارث لدى الفرع بلغ نحو14 مليون ليرة سورية