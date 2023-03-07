بعد خروجه من الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي.. تحويل هبوط طائرات مطار حلب إلى مطاري دمشق واللاذقية

أعلنت وزارة النقل عن تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية الإنسانية لمتضرري الزلزال والتي كانت مبرمجة رحلاتها عبر مطار حلب الدولي إلى مطاري دمشق واللاذقية.

وبين مدير الطيران المدني السوري باسم منصور في تصريح لـ سانا أن هذا الإجراء جاء بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر اليوم، وأدى لخروجه من الخدمة.

ودعا منصور المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية.

وأشار منصور إلى أن الكوادر الفنية بالمؤسسة باشرت عمليات الكشف عن الأضرار وإزالة آثارها، تمهيداً لإصلاحها بالتعاون مع الشركات الوطنية المعنية.